Calcio, il Palermo in ritiro pre campionato a Livigno dal 7 al 20 di luglio

A due giorni dall'ultima giornata di campionato e in attesa dei play-off promozione, il Palermo progetta la prossima stagione. Il club rosanero ha reso noto che "è lieto di annunciare che il prossimo ritiro pre campionato si svolgerà a Livigno, in provincia di Sondrio e a pochi chilometri dal confine svizzero". La squadra si allenerà "in Valtellina dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall'allenamento in altura e delle strutture all'avanguardia messe a disposizione dal 'Piccolo Tibet', a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni".