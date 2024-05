Presi con la cocaina e l'hashish: 2 finiscono ai domiciliari a Siracusa

Nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato due siracusani, entrambi di 39 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare, un soggetto è stato trovato in possesso di 413 dosi di hashish e di 18 grammi di cocaina, mentre l’altro soggetto è stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina.

Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 5 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento.

Dopo le incombenze di legge, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.