Comiso, 4 studenti del "Verga" finalisti ai giochi matematici della Bocconi di Milano

Si è svolta a Gela la semifinale nazionale dei Giochi matematici dell’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso, organizzati dall’Università Bocconi di Milano e dal centro-Pristem. Alla semifinale si sono qualificati oltre quaranta alunni a partire dalle classi prime fino alle classi terze della secondaria di primo grado, suddivisi in due categorie C1 (I e II scuola secondaria); C2 (III scuola secondaria). Con grande soddisfazione dell’istituto Verga, quattro alunni si sono qualificati per la finalissima nazionale che si svolgerà a Milano il 25 maggio.

Gli alunni finalisti sono: Claudia Spataro, Alessio Vittoria, Giovanni Vincenti e Annalaura Stracquadaneo. Altri 10 alunni dell’istituto Giovanni Verga, pur non raggiungendo la qualificazione per la finale nazionale, si sono posizionati fra i primi 80 alunni nella semifinale di Gela.