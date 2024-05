Palio dell'Ascensione a Floridia, nelle qualificazioni a cronometro il primo è Diodede

Prima giornata di corse al Palio dell'Ascensione di Floridia 2024. Sul tracciato di corso Vittorio Emanuele, su una distanza di 650 metri, si sono disputate le eliminatorie a cronometro tra i 25 contendenti. Soltanto sedici, e due riserve, si contenderanno sabato gli ottavi di finale e poi le semifinali, prima della grande kermesse che si disputerà domenica a partire dalle 15,30.

Nelle corse di questo pomeriggio il miglior tempo lo ha fatto registrare Diodede che sabato affronterà Beatiful Star piazzatosi al 16esimo posto nella cronometro. Le altre sfide riguardano, Corallu (2°) e Demonio (15°); altra sfida tra Donnaiolo (3°) e All (14°); Deliaduel (4°) - Carlo Magno (13°); Cumbeniossa (5°) - Coralina (12°) ; Diddau (6°) - Zingaro Baio (11°); Cristal Cor (7°) - Zelo (10°) Condor nero (8°) - Arrajulida (9°).

Per il mezzo sangue Diodede è stato un pomeriggio straordinario. A montarlo è stato Antonino Cannella, mentre il proprietario del cavallo è Zaira Italia.

Per le non buone condizioni del tempo è stata annullata la festa del quartiere Taverna.

(nella foto All montato da Giuseppe Cannarella)