Scomparsa una ragazza di 17 anni a Taormina: attivate le ricerche

La prefettura di Messina ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse per Denise D'Arro, una ragazza di 17 anni il cui allontanamento volontario è stato denunciato dalla madre ai carabinieri di Taormina.

Dal 2 maggio non si hanno pià notizie della ragazza: quel giorno la 17enne si è allontanata a piedi dalla sua abitazione insieme con il suo cane bianco facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento la ragazza, con capelli rossi e occhi azzurri, indossava jeans di colore blu, maglione nero e scarpe bianche. La notizia è stata resa nota dai carabinieri del Comando provinciale di Messina per dare supporto alle ricerche.