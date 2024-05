Gela, convegno annuale degli ex allievi Don Bosco: sognare per organizzare la speranza

Si svolgerà domenica 12 maggio, presso l’Auditorium “Don Bosco” della Parrocchia San Domenico Savio di Gela, il 52º Convegno annuale dell’Unione Exallievi ed Exallieve di Don Bosco di Gela; il tema verte su “Sognare per organizzare la Speranza – sono trascorsi 200 anni dal sogno dei 9 anni di Don Bosco, quale deve essere la testimonianza degli Exallievi nella società?” ed avrà come relatore Valerio Martorana (nella foto), direttore della rivista Voci Fraterne e componente della Presidenza della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco (Responsabile per l’Europa ed il Medio Oriente).