Indagine su soccorsi a Cutro, termini scadono il 29 maggio

Scadranno il 29 maggio prossimo i termini per chiudere l'indagine sui presunti ritardi nel soccorso al caicco Summer Love naufragato a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023.

Entro quella data il sostituto procuratore della Repubblica di Crotone Pasquale Festa dovrà depositare gli atti per la conclusione delle indagini a meno che non chiede una proroga.

L'indagine al momento coinvolge sei persone in totale.

I reati ipotizzati sono omissione di atti d'ufficio, naufragio colposo e omicidio colposo. Tre sono ufficiali e sottoufficiali della Guardia di finanza: il tenente colonnello Alberto Lippolis, comandante del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, il luogotenente Antonino Lopresti, dello stesso Roan, che era l'operatore di turno la notte in cui si verificò il naufragio, ed il colonnello Nicolino Vardaro, comandante del Gan di Taranto. I loro nomi sono diventati pubblici quando il pm Pasquale Festa ha disposto, nel giugno del 2023, un decreto di perquisizione informatica nei confronti dei tre finanzieri. Con loro ci sono altre tre persone indagate i cui nomi sono coperti da omissis.

Alla conclusione delle indagini manca ancora la perizia del consulente della Procura, l'ammiraglio Salvatore Carannante.