Ragusa, morto Vittorio Schininà: fu tra i fondatori dell'Avis

Ragusa piange la scomparsa di Vittorio Schininà, espressione del mondo del volontariato e, in particolare, dell'Avis. Un grande personaggio, voluto bene da schiere di donatori del sangue, che, non a caso, nel 2010 era stato nominato cavaliere, onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Un riconoscimento che aveva dato lustro anche alla quotidiana e discreta solidarietà di migliaia di ragusani.

Vittorio Schininà era stato tra i 28 soci fondatori che, nel 1978, diedero vita all’Avis di Ragusa. Aveva guidato, nella veste di presidente, l’associazione e continuava a essere un punto di riferimento e un esempio per tutti.