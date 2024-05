Europee, domenica ad Agrigento la Dc apre la campagna elettorale

Parte da Agrigento la campagna elettorale della DC per le elezioni Europee. Domenica 12 maggio, alle ore 17, presso il Grand hotel Mosè si terrà un incontro alla presenza dell'On. Maurizio Lupi, segretario nazionale Noi moderati, di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, di Massimo Dell'Utri, candidato nel collegio Isole, di Stefano Cirillo, segretario regionale della DC e di tutti i deputati regionali del partito.

Un primo momento di confronto con gli elettori dopo l'accordo federativo tra la Democrazia e il partito Noi Moderati. "L'accordo sancito con il partito di Lupi rappresenta una grande opportunità per il popolo della DC in prospettiva futura - dichiara l'on. Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars e segretario organizzativo in Sicilia -. Siamo pronti per questa campagna elettorale che ci vedrà impegnati all'interno della coalizione di centrodestra, alleati con chi pensa, come noi, che la politica debba partire dai valori fondanti come la libertà, la democrazia, la sussidiarietà, la giustizia e la coesione sociale".

"La Federazione non è finalizzata solo alle Europee - prosegue Pace - ma è nostro intendimento realizzare un soggetto politico unitario, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di collaborazione, di proposta e di confronto, programmando e promuovendo iniziative politiche unitarie a ogni livello istituzionale”