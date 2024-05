Siracusa, Comitato Plemmirio al sindaco Italia: "Non abbiamo servizi"

"In vista della stagione estiva avanziamo all'amministratore alcun proposte rivolte a migliorare i servizi e la viabilità nell' area marina protetta del plemmirio in considerazione del fatto che il sito è una meta turistica in crescita e che l'ultimo investimento pubblico risale al 2012 quando la ex Provincia regionale di Siracusa realizzò la nuova strada provinciale n. 58 che collega la città alle zone balneari , Plemmirio, Fanusa-Arenella. La mancata programmazione di interventi di viabilità e servizi ha determinato una condizione di disagio per residenti e visitatori ,che emerge puntualmente ogni estate e che ,tendenzialmente, andrà a peggiorare. Le proposte che avanziamo sono finalizzate a garantire la fruizione del mare e la sicurezza di coloro che dalle abitazioni e dalle strutture ricettive raggiungono a piedi gli accessi al mare, visto gran parte dei varchi ricadono sulla via Murro di Porco e l'ente comunale ha istituito il divieto di sosta in entrambi i lati di marcia. Chiediamo ,quindi, all' amministrazione comunale di ripristinare le corse del trasporto pubblico del bus 23 ,ridotte dal nuovo gestione , di riattivare il traghetto tra ortigia e punta del pero , di realizzare strisce pedonali e dossi nel rettilineo ,di allestire stalli per monopattini a noleggio e bike sharing in prossimità dei varchi ,di indicare aree di parcheggio, di realizzare marciapiedi o corsie pedonali a bordo strada e di completare l'illuminazione nella strada principale e nella diramazione del faro Murro di Porco". Lo scrive un Comitato spontaneo che allega le seguenti firme: Garofalo Carmelo Maurano Vera Gibilisco Monica Acquaviva Alessandro Blundetto Matteo Nobile Loredana Cascone Emanuela Giannitrapani Pietro Messina Pietro Sessa Carmelo Signorino Gioacchina Castiglione Emanuela Castiglione Angelo Magnano Cesarea Platania Giuseppe Pennuto Alessandro Certa Marianna Bottaro Antonio Gaddi Emanuela Pignata Rosaria Ionni Federico Violante Sebastiana Garofalo Giuseppe Schembari Emanuele Di Bella Emanuela Natale Sandro D'Angelo Sandra Lospalluti Nobile Gianni Tripoli Elisa Storaci Renata Cifali Marcella