Sequestrati a Palermo 1000 chili di pesce al mercato ittico

Oltre mille chili di pesce sequestrato al mercato ittico di Palermo dalla Guardia Costiera.

I militari nel corso di un'ispezione a tutela dei consumatori hanno scoperta una decina di commercianti che non appena hanno visto l'arrivo degli ispettori sono fuggiti abbandonando il pesce pronto per essere venduto.

Si è proceduto al sequestro di 1.025 chili di prodotto ittico che non aveva la documentazione che accertava la tracciabilità e altri informazioni utili ai consumatori.

Non è stato possibile contestare ai trasgressori le violazioni amministrative, di circa 15 mila euro.

Il pescato dopo l'analisi del veterinario dell'Asp è stato ritenuto fresco e idoneo al consumo e devoluto in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia occidentale.

L'attività è proseguita controllando l'altro pesce, circa una tonnellata e mezzo, esposto alla vendita da parte di altri commercianti, risultato conforme alle norme.