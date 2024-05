Ribera, gioca 2,40 euro al Bingo90 e ne vince 11 mila

La fortuna fa tappa in Sicilia, precisamente a Ribera, in provincia di Agrigento, dove una 47enne - grazie a Bingo90, il classico gioco a 90 palline firmato da tombola.it che rende colorato e appassionante il bingo online - è riuscita ad aggiudicarsi un montepremi di quasi 11 mila euro, come riferisce Agipronews.

Il gioco Bingo90 si basa su una partita che prevede un'estrazione su 90 numeri secondo la tradizione italiana della tombola, con jackpot progressivi che crescono a ogni partita. Il vincitore ha speso 2,40 euro mettendo a segno il colpo vincente alla trentanovesima estrazione, grazie al numero 38.