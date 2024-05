Siracusa, Sagra con spettacolo a Cassibile illegale: 2 denunciati

Agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, nell’ambito di specifici servizi di controllo dei titoli autorizzativi, rilasciati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, volti all’osservanza ed al rispetto delle prescrizioni disposte nella licenza e finalizzate alla sicurezza ed all’incolumità pubblica, hanno effettuato una serie di controlli in occasione di una nota sagra svoltasi in questa provincia in località Cassibile.

Nel corso dei controlli, due titolari di alcune giostre presenti nella manifestazione sono stati denunciati in quanto, nonostante il possesso della licenza, non avevano provveduto a richiedere il titolo autorizzativo all’Autorità di P.S. del Comune ove si stava svolgendo la manifestazione, documento necessario che viene rilasciato solo dopo la presentazione della relazione tecnica che prevede il collaudo per la messa in sicurezza delle giostre utilizzate dai bambini.

Nel corso dei servizi sono state riscontrate molteplici violazioni alle prescrizioni riportate nella licenza che hanno portato alla denuncia dell’organizzatore dell’intera manifestazione.

In specie, gli uomini dell’Amministrativa, diretti dal dott. Francesco Giordano, hanno accertato che, durante la sagra, era in corso uno spettacolo di intrattenimento, con l’esibizione di alcuni artisti da un palco ivi collocato, il tutto avveniva violando alcune prescrizioni previste nella licenza.

Inoltre, è stato rilevato che l’area destinata allo stazionamento del pubblico non era delimitata da transenne e non era presente personale preposto a presidio e alla vigilanza dello spettacolo, che avrebbe dovuto limitare l’ingresso a 200 spettatori.

Nei pressi del palco e nell’area d’interesse dello spettacolo non erano presenti i previsti estintori ed il personale abilitato al loro utilizzo.