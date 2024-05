L'incidente sulla A18, donna in Rianimazione al Cannizzaro di Catania

I due feriti dell'incidente di ieri pomeriggio sull'autostrada A18, un uomo e una donna rispettivamente di 52 e 53 anni, sono stati trasportati entrambi in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Lei è stata ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione in condizioni critiche per il gravissimo politrauma riportato, con assistenza respiratoria; è in prognosi riservata sulla vita. Lui è in atto al Trauma Center, cosciente, in condizioni meno gravi.