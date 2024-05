Picchiato e aggredito da 3 persone a Bagheria: lo mandano in ospedale

Un giovane di 21 anni, tra via Palagonia e via Inzerillo a Bagheria (Palermo), è stato colpito con pugni in faccia e a colpi di mazza su tutto il corpo e poi lasciato a terra sanguinante da tre persone che sono fuggite a bordo di un'auto. Per il ventenne è stato necessario il trasporto in ospedale. A lanciare l'allarme alcuni sono stati alcuni passanti che, attirati dalle urla. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il giovane prima al centro di primo soccorso a Bagheria e poi al Buccheri La Ferla. La prognosi è di 20 giorni per diverse lesioni e un trauma cranico. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta cercando di ricostruire i motivi dell'agguato e individuare gli aggressori.