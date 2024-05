Rapine a Canicattì, latitante catturato dopo un anno

I carabinieri del nucleo operativoe radiomobile ella stazione di Canicattì hanno arrestato un21enne romeno, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Agrigento su richiesta della procura, perché ritenuto responsabile di alcune rapine commesse nel 2022. L'uomo era stato denunciato, sempre nel 2022, anche per aver picchiato un bracciante agricolo, di origini afgane, strappandogli da dosso un borsello contenente denaro, il telefono e i documenti.Dopo la denuncia, i carabinieri hanno avviato immediate indagini, ma il romeno si è reso irreperibile e nel 2023 era stato dichiarato latitante. I militari dell'Arma sono riusciti a ritrovarlo nelle ultime ore.