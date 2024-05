Al 'Cervello' di Palermo attività terapia intensiva respiratoria

E' stata attivata la nuova Unità di Terapia Intensiva Respiratoria (UTIR) che si trova al 6 piano del presidio ospedaliero ''Cervello'' di Palermo. L'unità è dotata di un totale di 10 posti letto, la cui gestione è stata affidata al dr. Giuseppe Arcoleo dalla prof.ssa Maria Rosaria Bonsignore, direttore dell'unità operativa complessa (UOC) di Pneumologia, di cui l'UTIR è parte. A breve sarà completato il totale rinnovamento della medesima UOC di Pneumologia, per un totale di 32 posti letto. Maria Rosa Bonsignore che presso l'AOOR "Villa Sofia - Cervello" è anche a capo del dipartimento cardio - vasculo - respiratorio, commenta così: "La nuova UTIR rappresenta un passaggio significativo per il miglioramento della qualità delle cure per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta". "Prosegue - conclude il commissario straordinario Roberto Colletti l'azione intensa volta al rilancio della nostra azienda con l'obiettivo di garantire sempre più elevati standard assistenziali e tempestive risposte ai bisogni di salute degli utenti".