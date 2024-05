La ministra Roccella contestata agli Stati generali della Natalità

Contestazione agli Stati generali della Natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. "Vergogna, vergogna!", hanno urlato alcuni giovani dalla platea appena la ministra ha preso la parola, esponendo alcuni cartelli. Una di loro è poi stata invitata a salire sul palco: "Sui nostri corpi, decidiamo noi", ha detto leggendo un comunicato (VIDEO). "Ragazzi, ma noi siamo d'accordo: nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno. È per questo che siamo qui, perché oggi le donne non decidono sul proprio corpo, non decidono fino in fondo liberamente se vogliono avere figli", ha risposto la ministra Roccella. La titolare del dicastero ha poi lasciato gli Stati Generali. Anche dopo l'intervento della giovane dal palco sono infatti proseguiti i fischi e gli slogan: la ministra ha quindi rinunciato a intervenire, "sperando anche che questo faccia calmare gli animi", ha detto il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo. "Ci organizzeremo in un altro momento", ha aggiunto. La contestazione non si è interrotta neanche durante l'intervento di una futura mamma precaria e di Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Famiglia.

"Questo è un evento organizzato da una fondazione, non è convocato dal governo", ha sottolineato De Palo. "Nessuno ha cacciato nessuno: ma lo diciamo in maniera molto chiara, lo diciamo a tutti, perché la contestazione in sala non era acqua ma benzina in un contesto di questo tipo, ed è sempre stagliato, quindi invito anche voi a prendervi le vostre responsabilità e chiedete scusa. Voglio però assicurarvi di una cosa, nessuno ha cacciato nessuno", ha detto ancora De Palo. "Voglio chiarire perché le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti: chi contestava la ministra Roccella voleva solo intervenire per interrompere la stessa ministra e per avere una visibilità, una volta ottenuta sono usciti, quindi noi non li abbiamo cacciati" conclude.