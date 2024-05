Ricordato a Cosenza il genocidio degli armeni del 1915

L'Amministrazione comunale di Cosenza ha ricordato il genocidio degli armeni del 1915. E lo ha fatto collocando una targa "a perenne memoria di un milione e 500 mila martiri" e come "atto di sensibilità nei confronti della comunità armena calabrese e cosentina". "Un gesto simbolico, ma importante - ha affermato il sindaco della città Franz Caruso in occasione della cerimonia -e che, nel ricordare quel genocidio compiuto durante la primag uerra mondiale, deve riaccendere i riflettori su una pagina distoria che non dovrà mai più ritornare. Chi non ha storia non ha futuro. E la storia serve a diffondere nelle nuove generazioni la cultura della non violenza"