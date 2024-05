Catania, spaccio di stupefacenti: due ventenni arrestati dalla Polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno tratto in arresto due 20enni catanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, durante i regolari servizi di controllo del territorio, transitando per via del Principe, hanno effettuato il controllo di una vettura con a bordo due persone.

Durate le prime fasi del controllo sono stati rinvenuti, dentro una busta di plastica, 16,46 grammi di marijuana e 4,48 grammi di cocaina, divise in dosi.

A quel punto i due giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di recuperare, addosso ad uno dei due, marijuana per un peso complessivo di 9,41 grammi, mentre addosso all’altro soggetto altra marijuana, per un peso totale di 8,30 grammi.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio di uno dei due, sempre in via del Principe, dove è stata rinvenuta una pistola mod. 92 cal. 8 mm, con matricola abrasa, presumibilmente modificata e priva di tappo rosso, una cartuccia calibro 7.62, una busta con 81,34 grammi di marijuana, una ulteriore busta con 7,20 grammi di marijuana e 3,36 grammi di cocaina.

I due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero di turno, immediatamente informato, ha disposto di sottoporli agli arresti domiciliari in attesa di convalida innanzi al G.I.P.