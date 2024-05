Il ministro Fitto a Catania: " In Europa per cambiare le cose che non vanno"

"Noi vogliamo essere in Europa ma vogliamo cambiare molte della cose che non vanno. Noi l'abbiamo detto da qualche anno ma ci veniva detto che eravamo degli irresponsabili e degli pseudo sovranisti. E questo ci fa molto piacere. Ecco perchè siamo credibili in merito al lavoro che stiamo facendo". Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto a igiornalisti a Catania a margine dell'Assemblea pubblica di Confindustria etnea.

" Ci siamo impegnati per essere attrattivi con una politica che guarda al mondo delle imprese che crea lavoro - ha proseguito Fitto- Io vengo da una cultura liberale di Forza Italia che guarda al mondo dell'impresa come formatore di lavoro, una cultura non assistenziale".

"Mi trovo d'accordo con il ministro Fitto per la riforma delle Zes trasformata in Zes unica. Ci sono state delle polemiche su questa tematica, ma è una riforma strategica e guarda al Mezzogiorno come area su cui intervenire con degli sgravi".

"Ho condiviso la riforma del Fondo Sociale di Coesione. In passato alla Regione venivano dati importi rilevanti, le regioni le destinavano a determinate opere che spesso non realizzavano e questi fondi andavano persi. Ora il Goeverno vuole portate le idee, i progetti, prima di approvarli. Io sono stato il primo a dire sì a questa riforma, ci credo perchè in passato tante somme sono andate perse per l'incapacità delle Regioni a spenderle". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana nel corso del suo intervento all'assemblea di Confindustria Catania.