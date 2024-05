Caldo e sole nel week end, poi riprende il maltempo

Weekend soleggiato da Nord a Sud, dopo una settimana di maltempo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la tendenza climatica che negli ultimi giorni ha caratterizzato il tempo nella Penisola.

Dopo giorni instabili, tra il lunedì ed il venerdì, torna l’alta pressione e il sole su tutta l’Italia tra sabato e domenica, come successo spesso nelle ultime settimane.

Nelle prossime ore, però, le regioni del Sud saranno ancora caratterizzate da piogge sparse, in particolare in Calabria con qualche addensamento sparso anche in Sardegna; altrove le condizioni meteo saranno in ulteriore miglioramento con prevalenza di sole. Le temperature massime si porteranno fino a 27°C al Sud nonostante qualche nube in più, 26°C al Centro e 25°C al Nord.

Durante il weekend, come detto, tornerà il bel tempo: le temperature massime saliranno fino a toccare i 30°C in Sardegna e a sfiorare i 27°C su gran parte dell’Italia.

I modelli iniziano ad intravedere un nuovo peggioramento dalla serata di lunedì 13 verso il Centro-Nord: la prossima settimana potrebbe essere dunque caratterizzata da un’Italia divisa in due. Al Centro-Nord frequenti piogge da martedì a venerdì, al Sud prima ondata di caldo della stagione con 34°C in Sicilia.

Nel dettaglio:

- Sabato 11. Al nord: soleggiato. Al Centro: tempo soleggiato caratterizzato da un aumento delle temperature. Al Sud: piogge sparse ma condizioni in miglioramento.

- Domenica 12: Al nord: caldo e soleggiato. Al Centro: soleggiato con picchi di 26°C. Al Sud: parzialmente soleggiato con nubi sparse.

- Lunedì 13: Al nord: frequenti piogge e cielo coperto. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: caldo con picchi fino a oltre 30°C.

- Tendenza: Ondata di caldo nel weekend con un rapido peggioramento atteso per inizio settimana, che interesserà prettamente le regioni del Centro-Nord.