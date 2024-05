- Falso allarme bomba a Catania per una valigia sospetta in corso Italia, di fronte alla facoltà di Economia e Commercio.

Il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato ha cinturato la zona per effettuare le opportune verifiche. La Questura ha reso noto che l'allarme è rientrato. Si trattava di una valigia con all'interno degli indumenti abbandonata sul posto.