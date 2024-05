Palio dell'Ascensione a Floridia, annullate le eliminatorie: domani corrono 24 cavalli

Palio dell'Ascensione a Floridia. E' successo quello che non doveva succedere, considerata la presenza di esperti del mondo dell'ippica, professionisti del galoppo, personaggi che da una vita gravitano nel giro dei cavalli. Sono state annullate le eliminatorie che si erano disputate sui 650 metri del tracciato di corso Vittorio Emanuele, reso pesante per la pioggia caduta durante la corsa. Ci sarebbe stato un errore tecnico dei cronometristi a fare invalidare la prova a cronometro.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha dovuto rimediare convocando stamanepolko il Comitato tecnico. La decisione è stata quella di ammettere tutti i 24 cavalli che avevano partecipato alla prima prova. Uno dei cavalli è rimasto fuori, perchè si sarebbe infortunato.

Domani saranno alquanto anomali gli ottavi di finale per il Palio. Il cavallo Diodede che aveva fatto registrare il migliore tempo, affronterà l'ultimo arrivato nelle eliminatorie, Brunei. Lo stesso vale per uno dei cavalli favoriti della competizione, Corallu che dovrà vedersela con Chiocciola, il mezzo sangue arrivato 23esimo nella prove a cronometro. Soltanto dodici saranno i cavalli ammessi ai quarti di finale di domenica, sei faranno la semifinale e successivamente la finale per il primo e secondo posto. Per questo stravolgimento, potrebbero venire fuori risultati a sorpresa. Su un terreno asciutto, un cavallo un po' attardato nella cronometro, potrebbe diventare la sorpresa del Palio. Un argomento che interessa soltanto gli addetti ai lavori, che a Floridia, però, sono tanti. Per la gente comune è importante l'insieme della Festa che si chiuderà domenica notte in piazza del Popolo con il concerto degli Eiffel 65.