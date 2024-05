Palermo, il Lions Club Modica in visita all’Assemblea regionale a Palazzo Reale

Visita dei soci del Lions Club Modica a Palazzo Reale a Palermo sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. A fare gli onori di casa l’onorevole Ignazio Abbate, socio onorario del club, e presidente della prima commissione parlamentare “affari istituzionali “ e componente della “commissione bilancio”. L’onorevole Abbate ha illustrato ai soci del Lions Club Modica, presieduto da Laura Pisana, il funzionamento e le procedure delle commissioni parlamentari nonché la presentazione e l’iter di approvazione dei disegni di legge che vengono poi votati dal parlamento per diventare leggi regionali. La delegazione dei Lions ha visitato gli appartamenti reali, la cappella Palatina, il cortile Maqueda e le mostre presenti nello storico palazzo. Infine ha partecipato ai lavori d’aula, durante i quali l’assemblea regionale ha approvato a larga maggioranza una legge fortemente voluta dall’on. Ignazio Abbate che riguarda “il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio Comunale dei giovani come strumento di partecipazione”. Con questa norma i comuni siciliani potranno istituire un consiglio comunale composto da ragazze e ragazzi per sviluppare un confronto democratico sui temi delle singole città ed avviare un percorso di partecipazione attiva alla vita delle comunità.