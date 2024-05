Modica, un corso di educazione all'attività con gli animali

E’ partito a Modica un percorso di sensibilizzazione e educazione all'attività assistita con gli animali come metodologia didattica per le scuole del primo ciclo statali e paritarie. "L'incontro - afferma l'assessore alle Politiche educative, Chiara Facello - si è svolto in collaborazione tra il Servizio Veterinario del Dipartimento Veterinario, il Comune di Modica e ASD Centro di Addestramento della Contea. Scopo del percorso è quello di promuovere la sensibilizzazione già in tenera età nei confronti degli animali e inserire questa metodologia nella programmazione scolastica. Nei prossimi mesi si programmerà una visita presso una struttura di ospitalità degli animali al fine di poter offrire una reale esperienzialità”.

Samuele Cannizzaro, assessore alla Difesa e tutela degli Animali ribadisce: “Conoscere gli animali e creare una simbiosi. Forte l’interesse mostrato dalle scuole di primo grado e paritarie che abbiamo coinvolto per condividere il percorso e far conoscere questa attività e per sensibilizzare alla cinofilia. Conoscere ed educare i bambini alla tutela dell’animale e alla sua cura, in rapporto simbiotico è importante per dare sostanza al rapporto umano/animale sin da piccoli”.