"Vini e vigne del Valdinoto": appuntamento il 1 giugno in una versione serale

Un appuntamento dedicato ai winelovers inaugurerà l’estate dei percorsi enoturistici nel sud est siciliano: l’edizione 2024 di VVN - Vini e Vigne del Valdinoto è in programma il 1 giugno 2024 in una versione tutta serale che offrirà agli ospiti molteplici opportunità di fruizione.

Dalle 17 alle 23 saranno aperti i banchi d’assaggio alla Loggia del Mercato di Noto, con oltre 30 aziende partecipanti che in poche ore consentiranno agli ospiti di fare un piccolo viaggio tra Nero d’Avola e Moscato, percorrendo idealmente tutte le strade di questo grande territorio vitivinicolo.