Il Palermo si sblocca nell'ultima di campionato: battuto il Sudtirol per 1 a 0: ora i play off

Vittoria per 1-0 del Palermo a Bolzano, in casa del Sudtirol e sesto posto finale in campionato per i siciliani. L’avvio di partita è equilibrato, con occasioni da ambo le parti: ci provano Merkaj per i Biancorossi e Ranocchia per i Rosanero, ma regge la parità.

La sfida si accende al 25’, quando il Palermo reclama un calcio di rigore: il VAR conferma però la decisione dell’arbitro, che non aveva assegnato alcun tiro dagli undici metri.

Prima dell’intervallo, c’è spazio anche per un nuovo tentativo di Ranocchia, deviata però in angolo da Drago. Nella ripresa Diakite sblocca il risultato al 64’, sfruttando una dormita difensiva del Sudtirol sugli sviluppi di un calcio di rigore.

Lo stesso Diakite sfiora poi la doppietta all’86’: un minuto dopo il Sudtirol resta in dieci, a seguito dell’espulsione di Davi per fallo su Di Francesco. Il match si chiude 1-0 per il Palermo, che dovrà giocarsi i playoff. Il Sudtirol chiude al dodicesimo posto.