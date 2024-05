Carabinieri a cavallo, a Floridia il battesimo della sella per i bimbi

Nell’ambito dei festeggiamenti dell’ascensione floridiana, i Carabinieri del 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo hanno dedicato una serata ai ragazzi che hanno voluto approcciarsi all’esperienza di stare in sella.

L’evento ha attirato numerosi bambini che hanno voluto provare l’esperienza del contatto con i magnifici esemplari equini in dotazione al Reggimento con i quali si sono fatti immortalare come dei provetti cavalieri.

A tutti i piccoli è stato certificato il “battesimo della sella” con il rilascio dell’attestato.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni presso diversi Istituti scolastici di Siracusa.