Gli trovano chiavi alterate, due denunciati a Catania

Nel corso della serata di domenica gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Vittorio Emanuele II, per la presenza di due persone che erano state viste armeggiare vicino alle auto in sosta.

Giunti in via Garibaldi, i poliziotti hanno effettuato il controllo di due persone, due catanesi pregiudicati di 19 e 26 anni, che sono stati anche sottoposti a perquisizione personale.

Il 26enne è stato trovato in possesso di una chiave inglese, un grimaldello ed un dispositivo OBD, strumento notoriamente utilizzato per bypassare le centraline elettroniche delle auto.

Gli arnesi sono stati sottoposti a sequestro e il giovane, alla luce dei precedenti penali specifici, è stato denunciato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.