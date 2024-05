I giovani della Volley Modica ricevuti al Comune dal sindaco

I giovani della formazione Under 19 della Volley Modica sono stati ricevuti a Palazzo San Domenico dal sindaco Maria Monisteri che ha voluto complimentarsi con loro per i risultati ottenuti a livello regionale e allo stesso tempo fare un grosso in bocca al lupo per la fase nazionale di San Giustino, dove rappresenteranno la Sicilia.

Ad accompagnare i giovani pallavolisti modicani, il presidente Ezio Aprile, il responsabile delle squadre under 19 e under 17 Giorgio Scavino, l'allenatore della formazione under 19, Ciccio Italia, il tecnico della prima squadra Enzo Distefano, il suo vice Salvo Nicastro, e i dirigenti Salvatore Monaco e Tino Brullo.

Ad accogliere nella stanza del sindaco la delegazione biancoazzurra oltre al Primo Cittadino, gli assessori Antonio Drago e Samuele Cannizzaro.