Scuola - lavoro, a Floridia supermercato dice sì a studente autistico

Un'alternanza scuola - lavoro 'speciale' quella stipulata tra il liceo scientifico di Floridia 'Leonardo Da Vinci' ed un supermercato locale. L'eccezionalità del fatto, riguarda uno studente di 16 anni, affetto da autismo. Il ragazzo per un accordo tra la preside del liceo, Rita Spada e l'imprenditore che ha detto sì ad accogliere lo studente in uno dei suoi supermercati, lavorerà due ore settimanali, su un progetto che prevede 20 ore totali. Avrà il compito di sistemare la merce negli scaffali. Il ragazzo per questa esperienza lavorativa non sarà lasciato da solo. Verrà accompagnato al lavoro dall'insegnante di sostegno e da un assistente alla comunicazione. "Non è stato facile trovare collocazione al ragazzo - dicono dalla scuola - a parole erano tutti disponibili, ma all'atto pratico, sapendo che si trattava di un soggetto autistico, in tanti hanno declinato il nostro invito. Il nostro grazie va all'imprenditore che ha creduto nel nostro progetto inclusivo, tra l'altro il nostro studente è un ragazzo 'tranquillo' e molto educato".