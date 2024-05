Modica, incendio danneggia due camion in un cantiere di Frigintini: indagini

Due camion parcheggiati in un cantiere sono stati danneggiati da un incendio in piena notte in via Calanchi, a Frigintini. I vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti alle 3 di oggi e hanno evitato che il rogo distruggesse completamente i due mezzi pesanti, limitando i danni alle cabine. Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di Polizia di Modica per le indagini. Non si esclude nessuna ipotesi. E' il secondo incendio di camion che si verifica in meno di 48 ore nel Ragusano. Nella notte tra mercoledì e giovedì un altro rogo ha danneggiato un camion e un escavatore di un'impresa di movimento terra ad Acate.