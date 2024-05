Incidente sul lavoro a Salemi, operaio vola da pala eolica e muore a 33 anni

Ancora una vittima sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 33 anni, Giovanni Carpinelli, 33 anni, di Benevento è morto a Salemi (Trapani) dopo essere caduto da una pala eolica. Un salto nel vuoto di quasi 50 metri che ha reso difficoltoso anche il recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco. L'ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, dopo la tragedia di Casteldaccia, provoca sdegno e reazioni da parte dei sindacati circa la mancanza di misure di sicurezza. Ed anche in questo caso, come a Casteldaccia si tratta dell'operaio di una ditta che stava svolgendo lavori in subappalto.