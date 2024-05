Ragusa, convegno sulle potenzialità del carrubo nell'industria alimentare

Il carrubo possiede potenzialità enormi. E’ l’emblema di un territorio. Che può aspirare a un epilogo diverso da quello economico, con una serie di azioni mirate. L’inserimento della sua filiera in un progetto con finalità specifiche può favorire lo sviluppo di sistemi innovativi. Sono i temi cardine emersi durante il convegno promosso nell’ambito del progetto “Go Carrubo – In syde car” tenutosi nella sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Ragusa. Il progetto, finanziato dal Psr Sicilia 2014/2022 ai sensi della Sottomisura 16.1 denominata “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, ha voluto centrare l’attenzione sulla messa a punto di adeguati piani di coltivazione per migliorare le rese e la produttività, sul miglioramento delle tecniche di trasformazione dei frutti ottenendo una farina rispondente alle richieste dell’industria alimentare e sull’individuazione di adeguate forme di utilizzo della farina nella preparazione di alimenti.