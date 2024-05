Modica, in Consiglio comunale allerta ordine pubblico e nuova videosorveglianza

Erano tre i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Modica svoltosi giovedì sera: ratifica della variazione di bilancio per i fondi di PNRR, regolamento del Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile, con l’adeguamento allo schema tipo secondo la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del codice della Protezione Civile e per ultimo l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per tre anni. All’inizio della seduta è stato osservato un minuto di silenzio su richiesta del consigliere Civello, in ricordo degli operai deceduti sul posto di lavoro, a Casteldaccia. Dei tre punti iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare, sono stati approvati i primi due all’unanimità dei presenti. Ritirato il terzo punto su richiesta della terza commissione. Nel corso della seduta, ci sono stati gl’Interventi di alcuni consiglieri comunali. Per il primo punto sono intervenuti i consiglieri Nigro, Spadaro (che si è subito espresso favorevolmente) e Aurnia.

In particolare, il consigliere Paolo Nigro è intervenuto sul problema ordine pubblico a Modica citando i numerosi furti nelle attività a Modica Alta (attività commerciali ed abitazioni) centro storico (attività commerciali, scuola Santa Marta e ufficio turistico comunale e zone rurali, ultimo episodio a Zappulla. Nigro ha anche chiesto lo sblocco del progetto per la nuova videosorveglianza perimetrale della città, e interventi di ripristino e manutenzione delle telecamere attuali in buona parte non funzionanti per carenza di manutenzione. Su questo punto l’amministrazione comunale ha assicurato che sarà convocato un tavolo con le forze dell’ordine. Inoltre, è stato approvato il progetto e si procederà alla gara per la nuova videosorveglianza, provvedendo anche alla manutenzione per la riattivazione delle vecchie telecamere.