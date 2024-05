Palio dell'Ascensione a Floridia, Arrajulida punta al bis: Corallu e Diodede outsider

Nessuna sorpresa oggi pomeriggio al Palio dell'Ascensione di Floridia. Si sono disputati i dodicesimi di finale dopo l'annullamento delle eliminatorie a cronometro per un intoppo tecnico dei cronometristi.

A giovarne è stato lo spettacolo ed i pronostici della vigilia sono stati interamente rispettati, in base ai tempi registrati dai mezzo sangue nella prova di mercoledì scorso. Sul tracciato di corso Vittorio Emanuele, tuttavia non è mancato il colpo di scena finale. Il Comitato tecnico ha dovuto squalificare Brunei della scuderia di Angelo Guardo, in quanto il cavallo era abbastanza riottoso e non voleva proprio sentirne di entrare in gabbia. Il presidente del Comitato, Concetto Mazzarella, ha parlato di motivi di sicurezza. Il cavallo era abbastanza nervoso per affrontare la corsa contro Diodede, il cavallo che mercoledì scorso aveva fatto registrare il miglior tempo, scendendo al di sotto dei 39 secondi sul percorso di 650 metri. Diodede rimane tra i favoriti del Palio, anche se dovrà fare i conti con il vincitore del 2023, Arrajulida che nella eliminatoria ha battuto senza troppo faticare, Eminenza.

Da tenere d'occhio pure Corallu e Cumbeniossa.

La giornata odierna è stata colorata dall'esibizione di sei cavalli del quarto Reggimento a cavallo dei carabinieri e dai musici - sbandieratori. Domani si correrà la finalissima. Giochi aperti per almeno quattro cavalli.