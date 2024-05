Modica, la Festa dell'Europa e il progetto Erasmus celebrati all'Istituto Principi Grimaldi

Il 9 maggio, in occasione della Festa dell'Europa, si è tenuta una giornata speciale all'Istituto "Principi Grimaldi" di Modica. Gli studenti del biennio hanno partecipato a incontri volti alla disseminazione del progetto Erasmus "Un ponte fra Sicilia e Malta", focalizzati su cosa significa essere cittadini Europei oggi e sull'importanza dei progetti di mobilità come il KA122VET.

Durante queste attività, è stato possibile condividere con i giovani partecipanti l'esperienza straordinaria vissuta dagli studenti con Fewer Opportunities nel progetto Erasmus. Gli incontri hanno evidenziato i benefici e le opportunità offerte dal progetto in termini di crescita personale, professionale, culturale e linguistica.

L'impegno dell'Istituto "Principi Grimaldi" nel progetto Erasmus+ "Un ponte fra Sicilia e Malta" ha offerto ai ragazzi un'opportunità unica di mobilità internazionale a Malta. Per due settimane, gli studenti hanno lavorato nel settore turistico-ristorativo, svolgendo turni in cucina e in sala. L'entusiasmo e l'impegno dimostrati dagli studenti hanno evidenziato la loro determinazione nel mettersi in gioco e imparare in un contesto reale.