Siracusa, parco robinson in stato di abbandono: chiesta al sindaco la bonifica

Il Partito Comunista Italiano chiede al sindaco di Siracusa Francesco Italia, all'assessore alle Periferie Giuseppe Gibilissco, all'assessore al verde pubblico Luigi Cavarra e all'assessore alle politiche Giovanili Marco Zappulla di eseguire immediato, e capillare sopralluogo al Parco Robinson di Bosco Minniti e a provvedere immediatamente, prima di martedi mattina, giornata nella quale è prevista bellissima manifestazione GIO ART 2024, a: transennare il tensostatico a probabile rischio crollo, come già di conoscenza degli uffici comunali e come già avvenuto ad Augusta; transennare e programmare ripristino aree giochi; transennare o meglio posizionare i chiusini nei tantissimi pozzetti aperti; nelle more che vengano ripristinati i servizi igienici di posizionare stabilmente bagni mobili, uomo, donna, persone con disabilità e lavabi; posizionare tre nuove fontanelle; posizionare cestini della differenziata; riparare buche nella pavimentazione. riattivare una delle 4 torri faro, spenta da anni dopo una settimana dal ripristino a led.

La Situazione di assenza di controlli, manutenzione e di abbandono dei beni pubblici, soprattutto in periferia, continua ad agevolare devastazione, pericoli e ingenti danni economici al patrimonio pubblico, è per questo motivo che ancora una volta, come fatto a Polistena amministrata dal Partito Comunista Italiano, chiediamo a Sindaco, Assessori e Consiglieri di rinunciare al 50% delle vostre spropositate indennità e istituire borse lavoro per custodi e manutentori di parchi, strutture sportive e aggregative partendo dalle Periferie.

La nota è firmata da Giuseppe Galletta e Marco Gambuzza del Pci di Siracusa.