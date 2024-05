Superbonus, è scontro Tajani- Giorgetti e torna la sugar tax

Si alza il livello dello scontro all'interno della maggioranza, e del governo, sull'emendamento al Superbonus e sull'introduzione della sugar tax a luglio. 'Tajani quando leggerà l'emendamento credo che se ne farà una ragione',commenta il responsabile dell'Economia Giorgetti. Tajani non arretra: 'Anche Giorgetti se ne farà una ragione', perché 'non si possono approvare norme con effetto retroattivo'. Ma 'il governo non traballa'. A dividere la maggioranza è anche il tema della plastic e sugar tax. Per la prima è disposto il rinvio al 2026 mentre la seconda partirà a luglio di quest'anno con aliquote ridotte del 50% che saliranno poi nel 2026. Per FI "una sorpresa inattesa". Assobibe: "una doccia fredda".