Primi assaggi destate anche a Portopalo di Capo Passero. La sindaca, Rachele Rocca ha firmato un'ordinanza per chiudere il centro storico fino al 29 settembre 2024. Scatta l' isola pedonale su via Vittorio Emanuele e l' intersezione tra via Catrini e via Giuseppe Giardina; l' intersezione tra via Garrano e via Nunzio Costa e l' intersezione tra via Garibaldi e via Dante.