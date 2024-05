Portopalo, più di un milione e 100 per riqualificare il quartiere 'Canalazzo'

Si sblocca l'iter burocratico per la riqualificazione del quartiere Canalazzo a Portopalo di Cpo Passero. Manca soltanto la firma sul decreto della Regione siciliana. A darne notizia è la sindaca Rachele Rocca sulla sua pagina social. "Dopo nove anni, possiamo finalmente dare una grande notizia ai nostri concittadini - scrive Rocca - : il quartiere “Canalazzo” sarà entro qualche mese realtà.

È stato inserito nell’FSC 2021-2027 il decreto di finanziamento per 1.150.000,00 € per i lavori di consolidamento, con l’iter amministrativo del progetto esecutivo concluso grazie al nostro impegno.

Attendiamo l’emissione del decreto e l’avvio della gara d’appalto. Entro l’anno - conclude la sindaca di Portopalo - inizieranno i lavori, ed è per noi motivo di orgoglio".