Play off di serie C, il Catania contro l'Atalanta Under 23: rossazzurri in ritiro a Fiuggi

In diretta SkySport24 ha preso vita la fase nazionale dei playoff de campionato di Serie. Protagonista il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie C, Felice Evacuo, che ha sorteggiato le sfide del primo turno nazionale playoff in programma, tra gara d'andata e ritorno, il 14 e il 18 maggio 2024. Cinque le "teste di serie" del sorteggio: L.R. Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e Casertana, che sono state abbinate ad Atalanta U23, Triestina, Perugia, Juventus Next Gene Taranto. Queste le partite del primo turno nazionale playoff: Perugia-Carrarese Taranto-L.R. Vicenza Triestina-Benevento Juventus Next Gen-Casertana Atalanta U23- Catania.

L’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato venticinque calciatori che hanno già raggiunto Fiuggi, sede del ritiro pre-gara per due giorni: i rossazzurri si alleneranno oggi pomeriggio e lunedì mattina; aggregati anche gli indisponibili Silvestri e Sturaro, che svolgeranno sessioni di lavoro individualizzate, e lo squalificato Marsura. Questi gli atleti in ritiro: 2 Curado 3 Haveri 4 Silvestri 5 Rapisarda 6 Ndoj 7 Tello 8 Sturaro 9 Costantino 10 Di Carmine 13 Bouah 14 Kontek 16 Quaini 22 Furlan 23 Welbeck 27 Castellini 28 Celli 30 Cicerelli 31 Chiarella 32 Chiricò 33 Zammarini 35 Donato 46 Monaco 77 Marsura 90 Cianci 95 Albertoni