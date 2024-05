Ucraina, le truppe russe attaccano su tutto il fronte

lle ultime 24 ore, l'esercito del Cremlino ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte.

Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report della mattina aggiungendo che in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno. L'esercito russo ha lanciato 13 attacchi missilistici e

118 attacchi aerei, oltre a 120 razzi, sulle posizioni delle truppe ucraine e nelle aree popolate.

Colpiti condomini e abitazioni private, oltre alle infrastrutture. Secondo l'esercito ucraino le forze del Cremlino stanno subendo gravi

perdite: i soldati russi che hanno perso la vita in battaglia solo nell'ultimo giorno sarebbero 1.260.

L'unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha dichiarato ieri sera di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

"Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo", si legge nel messaggio dell'unità su X che ha anche postato un video in cui si vede una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets.

Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione di Kharkiv, come ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov in seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. "In totale, 4.073 persone sono state evacuate", ha scritto Synegubov sui social, un giorno dopo che le forze russe hanno rivendicato la conquista di cinque villaggi nella regione.

Il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha fatto il punto questa mattina sulla situazione al fronte: "Nella regione di Kharkiv i combattimenti si sono intensificati in modo significativo nelle zone di confine, ma la difesa sta mantenendo le posizioni. Nel Donetsk ci sono violenti scontri con le truppe russe e la situazione sta cambiando rapidamente". Syrsky ha quindi aggiunto: "In alcune aree i russi hanno ottenuto un successo parziale, mentre in altre le truppe di Kiev stanno respingendo il nemico e migliorando la loro posizione tattica".

Da parte sua, la Russia rivendica la conquista di altri quattro villaggi ucraini nella regione di Kharkiv, dopo quelli dei giorni scorsi. Si tratta di Gatische, Krasnoye, Morokhovets e Oleinkovo, riferisce il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass.

Secondo il dicastero russo, nei combattimenti delle ultime 24 ore su tutta la linea del fronte in Ucraina le forze russe hanno eliminato

1.500 soldati di Kiev, di cui un centinaio nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese.