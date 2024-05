Conte (M5s) a Palermo all'Anm: attacchi del governo alla magistratura vanno respinti

"C'è un'incidenza politica dovuta alle vostre decisioni. Ma va affrontata in maniera seria. In questo momento di fronte ai perversi intrecci tra politica e affarismo, c'è una reazione indecorosa, una reazione corporativa, che vuole deligittimare la vostra azione. I soliti ministri denunciano la 'giustizia a orologeria'". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte al congresso nazionale dell'Anm a Palermo. Il leader ha parlato di "accuse ridicole" alla magistratura, citando indirettamente le recenti parole dei ministri del governo. "Nordio riesce a censurare un'inchiesta in corso", ha aggiunto.

"Questa maggioranza - ha proseguito - sta offrendo uno spettacolo pessimo, e la politica tutta. Non c'è nessuna volontà di interrogarsi su quelle che possono essere le misure per contrastare questa permeabilità alle filiere delle corruttele.

Il messaggio del potere politico è 'lasciateci continuare nella nostra azione, lasciateci lavorare'". Il presidente pentastellato ha poi detto: "gli attacchi alla magistratura vanno respinti".