Arrajulida concede il bis, vince il Palio dell'Ascensione 2024 di Floridia

Rispettato il pronostico della vigilia, troppo forte l'anglo arabo Arrajulida per non deliziare migliaia di persone che hanno affollato il tracciato del Palio di Floridia, in corso Vittorio Emanuele , sui 650 metri. Arrajulida concede il bis e si aggiudica la finalissima, al termine di una corsa, mai messa in discussione, anche se Delia Duel montata da Giuseppe Cannarella, si è battuta con onore insediando la vincitrice almeno fino a metà percorso. Poi sulla salita dl corso, il fantino Daniele Scalora ha forzato e per la sfidante non c'è stato nulla da fare. All'arrivo fa festa il quartiere del Carmine a cui era abbinato il cavallo vincente. Che il mezzo sangue fosse in salute lo si era visto durante la semifinale dove aveva fatto registrare il tempo record di 38 secondi. Arrajulida aveva dimostrato vincendo il Palio del 2023 di essere il cavallo da battere. E così è stato.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha sparso ringraziamenti a destra e manca, ai suoi colleghi ospiti, alle forze dell'ordine, a politici ed in particolar modo al parlamentare all'Ars, Tiziano Spada, assente alla finalissima per motivi familiari. "Grazie all'interessamento dell'on. Spada - ha detto il sindaco - è stato possibile organizzare questa grande festa per il contributo arrivato dalla Regione siciliana. Per lui - rivolgendosi al pubblico - ha chiesto un grande applauso".

Per questo Palio dell'Ascenesione va sottolineato la buona qualità degli anglo arabi che hanno partecipato alle corse. Si tratta tra l'altro di cavalli abituati a correre sulle lunghe distanze, dai 2000 fino ai tremila metri, così come avviene in Francia. Ottima la performance di tutti su un tracciato alquanto ridotto.

In serata la premiazione e lo spettacolo musicale in piazza del Popolo degli Eiffel 65.