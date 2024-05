Modica, all'Istituto Verga seminario di orientamento su fare impresa e professione

“Donna, impresa e professione: nuovi scenari e opportunità”, questo il tema di un seminario tenutosi venerdì 10 maggio all’istituto “Giovanni Verga” a Modica. Gli studenti delle quinte classi hanno incontrato delle imprenditrici e delle professioniste che hanno raccontato sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale. Sono intervenute Caterina Poidomani (amministratore delegato della DM Barone S.p.A.), Annalisa Spadola (direttore comunicazione e marketing Caffè Moak S.p.A.), Elena Di Raimondo (designer ed imprenditrice ADR LAB), Barbara Arena (avvocato), Carmen Figurino Gangitano (dottore commercialista). Dopo l’introduzione ed i saluti del dirigente scolastico, Alberto Moltisanti, i lavori sono stati moderati da Beatrice Antoci, docente orientatore per l’istituto di piazzale Baden Powell. Forte attenzione è stata mostrata dagli studenti (in prevalenza donne) che hanno ascoltato le storie di imprenditrici e professioniste che si sono spesso scontrate con il pregiudizio, ed hanno dovuto essere forti per andare avanti. L’obiettivo del seminario è stato quello di stimolare nelle ragazze e nei ragazzi la curiosità e la voglia di mettersi in gioco, favorire l’imprenditorialità giovanile, pensando anche ad una attività propria, ed altresì di conoscere anche le storie delle aziende del territorio. Un'esperienza professionale è stata anche riportata da Giuseppe Walter Buscema, dottore commercialista, riguardo anche le agevolazioni statali per lo sviluppo di imprese giovanili. Con il seminario di venerdì 10 maggio, l’Istituto Giovanni Verga ha concluso i corsi di orientamento, coordinati dalla docente prof.ssa Beatrice Antoci, offrendo agli studenti un ulteriore momento di crescita e di formazione al termine delle attività di didattica orientativa.