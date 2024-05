Pallamano, Girgenti "corsaro" con lo Scicli Social Club

SCICLI SOCIAL CLUB - GIRGENTI 37-38 (pt 17-19).

SCICLI SOCIAL CLUB: Antonio Occhipinti, Ficili 8, Jimmy Marino, Bartolo Marino 1, Ballaera 2, Carbone 16, Drago 2, Nakoue 2, Ciavorella 6, Iemmolo, Morelli, Plaku, Costa.

Allenatore: Giovanni Marino.

GIRGENTI: Randisi, Gambino 6, Alfano, Ravanà, Massaro 1, D. Occhipinti 7, Ruggieri, Milazzo, Scibetta 10, Gelo 14, Cascio, Mantisi.

Allenatore: Calogero Gelo.

ARBITRI: Schiavone e Castagnino.

Una bella partita con le due compagini che si sono affrontate a viso aperto sin dal fischio iniziale, senza risparmio di energie, nonostante sia stata l’ultima gara della stagione. I padroni di casa non avevano nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale in quanto ci tenevano a concludere il campionato nel migliore dei modi davanti ai propri sostenitori lottando con caparbietà, anche se, poi, alla fine il risultato ha premiato gli ospiti. Nei minuti finali quando il risultato era in parità, qualche discutibile decisione degli arbitri a favore degli ospiti, utilizzando due pesi e due misure, ha acceso gli animi dei giocatori in campo ed anche sulla tribuna. Facendo un’analisi completa e serena dei sessanta minuti di gioco effettivo sono state le parate del “sempre verde” Fabrizio Randisi a indirizzare la squadra alla vittoria di misura, il quale ha, peraltro, oltre ad importanti interventi, parato due tiri dai sette metri.

Queste le parole di coach Giovanni Marino: “Prendo atto della sconfitta e faccio i complimenti al Girgenti che ha dimostrato di meritare la posizione in classifica. Per quanto riguarda la mia squadra sono molto soddisfatto per quello che i ragazzi hanno fatto vedere nelle ultime due partite affrontando squadre di alta classifica. I ragazzi sono stati ammirevoli e quello che mi fa vedere il futuro roseo sono i giovani che sono cresciuti tantissimo. Un ringraziamento voglio fare anche a nome della società ai nostri sostenitori che ci hanno sempre incitato