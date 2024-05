Giallo a Scicli, 40enne trovato cadavere nella sua casa: è omicidio?

Giallo a Scicli. Un uomo di 40 anni, G.O., persona molto conosciuta sia a Scicli che a Modica, è stato trovato cadavere nella sua abitazione di via Manenti. Nella casa, stando alle prime informazioni, sarebbero state trovate tracce di sangue in diverse stanze. L'allarme è stato lanciato dai familiari del 40enne che hanno chiamato il 118 e i carabinieri. Quando sono arrivati i soccorsi, però, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi dell'omicidio. Non si esclude neppure un incidente domestico e il tentativo dell'uomo di chiedere aiuto, tentativo fallito stando all'esito della vicenda.

(Foto Franco Assenza)