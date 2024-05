Schianto fatale sulla Caltanissetta-Gela: due morti e 4 feriti

Due morti e quattro feriti: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto di Capodarso, nei pressi del capoluogo: tra i feriti una donna in gravissime condizioni. Le persone coinvolte nell'incidente erano a bordo di una Citroen e di una Toyota Yaris che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.

Sono morti un giovane di 28 anni, che viaggiava con una 31enne, trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, e una 36enne che viaggiava con un 41enne, trasportato anche lui in gravi condizioni all’ospedale di Enna. I primi due viaggiavano a bordo della Citroen, la seconda coppia a bordo di una Toyota Yaris. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e personale del 118: rilievi della polizia stradale per stabilire le cause dell’incidente.